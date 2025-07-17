Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психотерапевт объяснила, как отличить обычное волнение от патологической тревожности

Психотерапевт Галич: слабость и дрожь при тревоге — повод обратиться за помощью.

Источник: Комсомольская правда

Испытывать чувство тревоги в сложных ситуациях — нормальная реакция организма, однако, в некоторых случаях, когда тревожность мешает обычной жизни, следует обратиться за помощью. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» психотерапевт Татьяна Галич.

— Учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, дрожат руки, слабость, проблемы со сном и пищеварением при тревоге — повод обратиться за помощью, — объяснила специалист.

Эксперт добавила, что также не следует затягивать с обращением, когда тревога становится неуправляемой и стремительно нарастает. При этом отвлечься и успокоиться самостоятельно не получается.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что дезориентация, рассеянность, замкнутость, негативные мысли, уныние, плаксивость, паника и страх, злоупотребление алкоголем, заторможенность и необоснованные перемены настроения также являются поводами для обращения к психологу.