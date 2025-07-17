Психотерапевт объяснила, как отличить обычное волнение от патологической тревожности

Испытывать чувство тревоги в сложных ситуациях — нормальная реакция организма, однако, в некоторых случаях, когда тревожность мешает обычной жизни, следует обратиться за помощью. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» психотерапевт Татьяна Галич.
— Учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, дрожат руки, слабость, проблемы со сном и пищеварением при тревоге — повод обратиться за помощью, — объяснила специалист.
Эксперт добавила, что также не следует затягивать с обращением, когда тревога становится неуправляемой и стремительно нарастает. При этом отвлечься и успокоиться самостоятельно не получается.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что дезориентация, рассеянность, замкнутость, негативные мысли, уныние, плаксивость, паника и страх, злоупотребление алкоголем, заторможенность и необоснованные перемены настроения также являются поводами для обращения к психологу.