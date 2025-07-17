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Путин поручил расширить ограничения на использование ПО из ряда стран

Такая мера направлена на усиление технологического суверенитета России.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать предложения по ужесточению ограничений на использование в стране программного обеспечения, разработанного в недружественных государствах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В поручении уточняется, что ограничения должны затронуть не только общее программное обеспечение, но и коммуникационные сервисы, произведённые за рубежом в странах, признанных недружественными. Такая мера направлена на усиление технологического суверенитета России.

Кроме того, глава государства поручил проработать дополнительные меры поддержки отечественных IT-компаний, занимающихся экспортом российского программного обеспечения. Это решение направлено на стимулирование роста конкурентоспособности национальных разработок на международных рынках.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что список недружественных стран может быть пересмотрен.

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