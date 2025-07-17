Врач перечислила признаки сыра, зараженного кишечной палочкой

Сыр — продукт, который можно употреблять даже с плесенью, однако, речь идет лишь об отдельных сортах. Если же пятна или неприятный запах не предусмотрены рецептом, употреблять такой продукт не следует — он может быть заражен кишечной палочкой, предупредила в разговоре с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Кишечная палочка может не проявляться во вкусе, когда микроорганизмов много, появляется неприятный запах, сыр становится липким, появляется слизь, — сообщила медик.
Она добавила, что если на сыре появились пятна, не стоит пытаться срезать испорченный участок, так как еда внутри уже поражена грибком, а споры плесени могут вызывать сильную аллергическую реакцию.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что если вам все время хочется сыра, это знак, что вашему организму не хватает витамина В12, которого много в пище с высоким содержанием жиров. Тем, кто жить не может без сыра, диетологи рекомендует выбрать швейцарский эмменталь, в котором содержится много кальция и пресловутого витамина В12.