Врач перечислила признаки сыра, зараженного кишечной палочкой

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что если вам все время хочется сыра, это знак, что вашему организму не хватает витамина В12, которого много в пище с высоким содержанием жиров. Тем, кто жить не может без сыра, диетологи рекомендует выбрать швейцарский эмменталь, в котором содержится много кальция и пресловутого витамина В12.