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Названа идеальная температура в спальне для ночного сна

Сомнолог Лебедева посоветовала спать при температуре не выше +20 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Для хорошего сна необходимы не только правильная подушка и удобный матрас. Важен и микроклимат в спальне. О том, какая температура воздуха должна быть в комнате во время сна, сообщила изданию «Газета.Ru» врач-сомнолог Дарья Лебедева.

— Поддерживайте комфортный микроклимат в пределах 18−20 градусов. Это поможет вашему телу расслабиться и отдохнуть, создавая идеальные условия для погружения в глубокий и восстановительный сон, — посоветовала доктор.

Специалист также рекомендовала создавать в спальне темноту — для этого подойдут плотные шторы или специальная маска для сна. А защититься от посторонних звуков помогут беруши.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что у каждого человека есть своя норма, однако не рекомендуется спать меньше 5 и больше 10 часов за ночь. Если же человек не высыпается, то это сигнализирует о недостаточном качестве сна.

Чтобы организм хорошо отдохнул ночью, человеку следует спать на спине или хотя бы на боку, в противном случае можно заработать изжогу, боли в шее и спине, а также проблемы с позвоночником, передает Life.ru.