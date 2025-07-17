Названа идеальная температура в спальне для ночного сна

Для хорошего сна необходимы не только правильная подушка и удобный матрас. Важен и микроклимат в спальне. О том, какая температура воздуха должна быть в комнате во время сна, сообщила изданию «Газета.Ru» врач-сомнолог Дарья Лебедева.
— Поддерживайте комфортный микроклимат в пределах 18−20 градусов. Это поможет вашему телу расслабиться и отдохнуть, создавая идеальные условия для погружения в глубокий и восстановительный сон, — посоветовала доктор.
Специалист также рекомендовала создавать в спальне темноту — для этого подойдут плотные шторы или специальная маска для сна. А защититься от посторонних звуков помогут беруши.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что у каждого человека есть своя норма, однако не рекомендуется спать меньше 5 и больше 10 часов за ночь. Если же человек не высыпается, то это сигнализирует о недостаточном качестве сна.
Чтобы организм хорошо отдохнул ночью, человеку следует спать на спине или хотя бы на боку, в противном случае можно заработать изжогу, боли в шее и спине, а также проблемы с позвоночником, передает Life.ru.