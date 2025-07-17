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Совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер погиб

Известный австрийский парашютист Феликс Баумгартнер погиб во время полета на параплане в Италии.

Известный австрийский парашютист Феликс Баумгартнер погиб во время полета на параплане в Италии. Инцидент произошел в курортном городке Порто-Сант-Эльпидио на Адриатическом побережье.

По предварительным данным, 56-летний экстремал почувствовал недомогание во время полета, потерял контроль над аппаратом и рухнул в бассейн местного отеля. Спасатели констатировали смерть на месте. При падении пострадала сотрудница отеля, получившая травму шеи — ее госпитализировали.

Баумгартнер вошел в историю в 2012 году, совершив рекордный прыжок из стратосферы с высоты 39 километров. Во время свободного падения он первым среди людей преодолел скорость звука, достигнув 1357,6 км/ч.

Ранее сообщалось, что стали известны обстоятельства смерти режиссера Юрия Кары.