Совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер погиб

По предварительным данным, 56-летний экстремал почувствовал недомогание во время полета, потерял контроль над аппаратом и рухнул в бассейн местного отеля. Спасатели констатировали смерть на месте. При падении пострадала сотрудница отеля, получившая травму шеи — ее госпитализировали.