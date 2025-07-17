Сенатор Керимов отдаст пять миллионов семье погибшего Героя России

«Наш друг, наш сенатор, который не оставляет ни одну семью без внимания, сказал, чтобы мы передали искренние соболезнования от него и его семьи вам, всем родным и близким. И Сулейман Абусаидович хотел помочь вам в преодолении трудностей», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Сертификат на денежную сумму семье передал депутат Госдумы Хизри Абакаров после вручения «Золотой Звезды».