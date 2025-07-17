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Работа аэропортов Домодедово и Жуковский приостановлена из-за атаки БПЛА

Вечером 17 июля временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Источник: Комсомольская правда

Подмосковные аэропорты Домодедово и Жуковский временно не отправляют и не принимают рейсы. Ограничения введены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как отмечается, экипажи воздушных судов и работники аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности перелетов. Ограничения на работу действуют с 23:13 по Москве.

До снятия наложенных мер самолеты не смогут приземляться в указанных воздушных гаванях.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указывается в сообщении.

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