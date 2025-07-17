Дома стены… отравляют: россиян предупредили о токсичных обоях и напольных покрытиях

Во время ремонта следует избегать слишком дешевых материалов, так как некоторые из них могут выделять токсичные вещества. Об этом предупредил в разговоре с изданием «Газета.Ru» профессор, врач Алексей Никитин.
— Наибольшую опасность среди обоев и полимерных материалов представляют виниловые обои низкого качества, они могут выделять токсичные соединения, что приводит к нарушению гормонального фона, повреждению дыхательных путей или аллергии, — сказал доктор.
Также он рекомендовал избегать покупки ПВХ-пленки и линолеума на ПВХ-основе. Наибольший вред такие материалы могут нанести детям, у которых кожа особенно чувствительна к контакту с химическими веществами, а также беременным женщинам.
Ранее «Известия» рассказали, что один из самых токсичных материалов в ремонте и отделке — это пенопласт. Для жилых помещений его точно использовать нельзя, так как он выделяет вредный стирол, который раздражает слизистые и является сильным канцерогеном.
Кроме того, не рекомендуется использовать строительные материалы с истекшим сроком годности. Дело в том, что они не только потеряют в качестве, но и станут опасными, сообщил 360.ru.