Стало известно, как выбрать арбуз без химии

Чтобы выбрать арбуз, который не содержит вредных веществ, важно внимательно посмотреть на его внешний вид не только снаружи, но и внутри. Как определить ягоду без химии, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Полина Кулач.
— Слишком глянцевая кожура — может указывать на обработку химикатами, желтоватые или белые прожилки внутри мякоти — признак высокого содержания нитратов, — считает эксперт.
По словам специалиста, светлые и темные пятна на мякоти, а также слишком ярко-красная с фиолетовым оттенком мякоть — признак избыток удобрений. От употребления такого арбуза следует отказаться.
По данным Life.ru, ранние арбузы особенно часто подвергаются интенсивной химической обработке, что делает их потенциально опасными для здоровья без лабораторного контроля.
Арбузы лучше всего покупать в течение августа. В ягодах, созревающих раньше срока, нередко обнаруживаются нитраты, которые трансформируются в нитриты и канцерогены. Это может спровоцировать кислородное голодание тканей и повысить вероятность развития различных заболеваний, передает телеканал «Царьград».