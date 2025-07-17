Стало известно, как выбрать арбуз без химии

Чтобы выбрать арбуз, который не содержит вредных веществ, важно внимательно посмотреть на его внешний вид не только снаружи, но и внутри. Как определить ягоду без химии, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Полина Кулач.