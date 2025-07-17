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Ортодонт Оганесян объяснила проблемы с осанкой неправильным прикусом

Если челюсти смыкаются неправильно, это приводит к дисбалансу в работе мышц.

Источник: Комсомольская правда

Боли в шее и проблемы с осанкой могут быть вызваны неправильным прикусом. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» врач-ортодонт Манэ Оганесян.

"Если челюсти смыкаются неправильно, это приводит к изменению положения головы и дисбалансу в работе мышц лица, шеи и спины, — объяснила доктор.

Медик добавила, что сужение верхней челюсти, например, вызывает не только сутулость и перенапряжение мышц шеи, но и приводит к нарушению дыхания. При этом, когда прикус нормализуется, из мышц уходит гипертонус, а положение головы стабилизируется.

Ранее «Москва 24» сообщила, что развитие гастрита и других патологий ЖКТ тоже могут быть связаны с челюстью. Во время специального тестирования врачи часто обнаруживают нарушение жевательных функций — из-за этого пищевой комок сразу попадает в отделы желудочно-кишечного тракта и приводит к проблемам с пищеварением.

Кроме того, анатомические особенности челюсти влияют на развитие гайморита. Улучшение вентиляции через исправление прикуса может помочь избежать воспалений, передает телеканал «Царьград».