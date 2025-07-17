Ортодонт Оганесян объяснила проблемы с осанкой неправильным прикусом

Ранее «Москва 24» сообщила, что развитие гастрита и других патологий ЖКТ тоже могут быть связаны с челюстью. Во время специального тестирования врачи часто обнаруживают нарушение жевательных функций — из-за этого пищевой комок сразу попадает в отделы желудочно-кишечного тракта и приводит к проблемам с пищеварением.