Мишустин рассказал о работе аэропортов юга России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется, они готовы принимать рейсы, когда будут сняты ограничения на полеты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина Мишустин сообщил, что правительство выделит еще более 6 миллиардов рублей на помощь аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты.
«Сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями», — отметил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, выделенные на помощь авиагаваням средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры.
«Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей», — добавил Мишустин.
С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, на юге России был введен режим временного ограничения полетов. Такая мера обусловлена соображениями безопасности. Аэропорты оказались закрыты в 11 городах: Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. В мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу. В пятницу 18 июля первый рейс примет аэропорт Геленджика.