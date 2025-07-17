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Мишустин рассказал о работе аэропортов юга России

Мишустин: работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется, они готовы принимать рейсы, когда будут сняты ограничения на полеты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании кабмина Мишустин сообщил, что правительство выделит еще более 6 миллиардов рублей на помощь аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты.

«Сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями», — отметил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, выделенные на помощь авиагаваням средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры.

«Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей», — добавил Мишустин.

С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, на юге России был введен режим временного ограничения полетов. Такая мера обусловлена соображениями безопасности. Аэропорты оказались закрыты в 11 городах: Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. В мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу. В пятницу 18 июля первый рейс примет аэропорт Геленджика.