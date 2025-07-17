Названа допустимая доза пальмового масла в день

Пальмовое масло — распространенная добавка, однако, важно следить за потреблением данного продукта. Сколько масла можно употреблять в сутки, сообщил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев.
— Человек может употреблять не более 10% насыщенных жиров от общей калорийности рациона, при рационе на 2000 ккал потреблять насыщенных жиров следует в количестве не более 20−22 граммов, — сказал доктор.
Он отметил, что при излишнем потреблении жира есть опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения и других заболеваний.
Ранее Life.ru сообщил, что рациональное потребление пальмового масла не представляет опасности. Однако не стоит забывать, что все твёрдые масла (как растительные, так и животные) содержат большое количество насыщенных жирных кислот, потребление которых должно быть умеренным.
Тем временем, применение пальмового масла в производстве продуктов планируют контролировать жестче в РФ. Новые меры прорабатывают в комитете Госдумы по охране здоровья. Там отмечают, что этот компонент слишком часто используют, передает «Москва 24».