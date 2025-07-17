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Названа допустимая доза пальмового масла в день

Профессор Медведев посоветовал съедать в день до 22 граммов пальмового масла.

Источник: Комсомольская правда

Пальмовое масло — распространенная добавка, однако, важно следить за потреблением данного продукта. Сколько масла можно употреблять в сутки, сообщил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев.

— Человек может употреблять не более 10% насыщенных жиров от общей калорийности рациона, при рационе на 2000 ккал потреблять насыщенных жиров следует в количестве не более 20−22 граммов, — сказал доктор.

Он отметил, что при излишнем потреблении жира есть опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения и других заболеваний.

Ранее Life.ru сообщил, что рациональное потребление пальмового масла не представляет опасности. Однако не стоит забывать, что все твёрдые масла (как растительные, так и животные) содержат большое количество насыщенных жирных кислот, потребление которых должно быть умеренным.

Тем временем, применение пальмового масла в производстве продуктов планируют контролировать жестче в РФ. Новые меры прорабатывают в комитете Госдумы по охране здоровья. Там отмечают, что этот компонент слишком часто используют, передает «Москва 24».