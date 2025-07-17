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Более 400 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на турниры

Более 400 действующих и бывших фехтовальщиков из 40 стран выступили с открытым письмом, осуждающим решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Более 400 действующих и бывших фехтовальщиков из 40 стран выступили с открытым письмом, осуждающим решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Документ опубликован на сайте движения Global Athlete.

Среди подписавшихся — 208 спортсменов, раскрывших свои имена, включая двукратную олимпийскую чемпионку из Украины Ольгу Харлан, и 239 анонимных подписантов. В письме выражается возмущение не только смягчением критериев допуска для нейтральных атлетов, но и их участием в командных турнирах.

Харлан, известная своей принципиальной позицией по этому вопросу, заявила в соцсетях, что решение FIE противоречит рекомендациям МОК и может поставить под угрозу присутствие фехтования в олимпийской программе.

Ранее сообщалось, что совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер погиб.