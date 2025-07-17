Более 400 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на турниры

Среди подписавшихся — 208 спортсменов, раскрывших свои имена, включая двукратную олимпийскую чемпионку из Украины Ольгу Харлан, и 239 анонимных подписантов. В письме выражается возмущение не только смягчением критериев допуска для нейтральных атлетов, но и их участием в командных турнирах.