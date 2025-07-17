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Павел Дуров опроверг информацию о создании офиса Telegram в России

Мессенджер Telegram не намерен открывать своё представительство на территории России. Об этом сообщил специалист по коммуникациям Георгий Лобушкин. Сам основатель мессенджера Павел Дуров отметил, что данная информация — целенаправленная кампания по дискредитации Telegram.

Источник: Life.ru

«Таких планов нет и быть не может по многим причинам», — заявил Лобушкин в своих социальных сетях.

Лобушкин знаком с основателем мессенджера Павлом Дуровым и ранее занимал должность его пресс-секретаря. С 2011 по 2016 год он также работал пресс-секретарём «ВКонтакте».

После появления в СМИ информации о возможном открытии офиса Telegram в России Дуров опубликовал короткое сообщение.

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — написал предприниматель.

Ранее Дуров обвинил французские власти в преследовании свободы слова и препятствовании технологическому прогрессу. По его мнению, использование уголовных дел вместо чётких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и негативно скажется на экономическом росте Франции. Так он отреагировал на публикацию издания Politico о возбуждении французской прокуратурой уголовного дела в отношении соцсети X в связи с обвинениями в манипулировании алгоритмами, назвав действия французских властей «крестовым походом» против свободы слова.

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