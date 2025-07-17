Папуашвили: Запад снова попытается дестабилизировать ситуацию в Грузии

Западные политики уже пытались вмешаться в процесс руководства Грузией. Это произошло во время прошедших выборов. По данным председателя парламента страны Шалвы Папуашвили, Запад вновь попытается дестабилизировать ситуацию в Грузии осенью 2025 года, транслировал «Имеди».
Спикер также отметил, что предыдущие выборы сопровождались применением ложных писем и резолюций. Так, по имеющимся сведениям, действовали европейские политики для провокации волнений в обществе.
«Мы уже видим первые признаки того, что есть попытка привнесения дестабилизации извне. Некоторые шаги Брюсселя нам говорят о том, что будет попытка извне дестабилизировать страну», — заявил Шалва Папуашвили.
Как стало известно, на встрече министров иностранных дел стран ЕС обсудили возможную отмену безвизового режима с Грузией. Приостановка рассмотрена как один из способов давления на страну.