Партию запчастей для легковушек хотел незаконно ввезти из Литвы водитель туристического автобуса

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Партию запчастей для легковушек намеревался незаконно ввезти из Литвы водитель туристического автобуса. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Как рассказали в ведомстве, в пункт пропуска «Каменный Лог» 49-летний гражданин Республики Беларусь прибыл из Литвы в качестве водителя туристического автобуса. От заполнения пассажирской таможенной декларации мужчина отказался, заявив, что товаров, подлежащих декларированию, при себе не имеет. Но в личных вещах водителя сотрудники Гродненской региональной таможни при проведении контроля обнаружили гидромоторы, шплинты, стопоры, шестигранный вал, амортизаторы и другие запчасти для легковых автомобилей общей стоимостью более Br23 тыс.
Мужчина привлечен к административной ответственности в соответствии c ч.4 ст. 15.5 КоАП Беларуси. Штраф, который придется заплатить нарушителю за недекларирование товаров в крупном размере, составит более Br2 тыс. -0-