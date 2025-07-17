Партию запчастей для легковушек хотел незаконно ввезти из Литвы водитель туристического автобуса

Как рассказали в ведомстве, в пункт пропуска «Каменный Лог» 49-летний гражданин Республики Беларусь прибыл из Литвы в качестве водителя туристического автобуса. От заполнения пассажирской таможенной декларации мужчина отказался, заявив, что товаров, подлежащих декларированию, при себе не имеет. Но в личных вещах водителя сотрудники Гродненской региональной таможни при проведении контроля обнаружили гидромоторы, шплинты, стопоры, шестигранный вал, амортизаторы и другие запчасти для легковых автомобилей общей стоимостью более Br23 тыс.