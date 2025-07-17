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Собака пыталась помешать мобилизации хозяина во Львове

Украинское издание опубликовало видео инцидента во Львове, когда, во время принудительной мобилизации собака породы корги пыталась помешать сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ») поместить мужчину в автомобиль.

Украинское издание опубликовало видео инцидента во Львове, когда, во время принудительной мобилизации собака породы корги пыталась помешать сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ») поместить мужчину в автомобиль.

На кадрах видно, как двое мужчин в форме волокут местного жителя к микроавтобусу, в то время как его собака активно мешает процессу — прыгает на хозяина и облаивает военных. В конечном итоге мужчину силой поместили в автомобиль и увезли, а животное осталось на улице с очевидцами происшествия, передает РИА Новости.

Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.

Сотрудники ТЦК начали применять огнестрельное оружие против гражданских лиц, подлежащих мобилизации. А военные ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как это было раньше.