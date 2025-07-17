Собака пыталась помешать мобилизации хозяина во Львове

На кадрах видно, как двое мужчин в форме волокут местного жителя к микроавтобусу, в то время как его собака активно мешает процессу — прыгает на хозяина и облаивает военных. В конечном итоге мужчину силой поместили в автомобиль и увезли, а животное осталось на улице с очевидцами происшествия, передает РИА Новости.