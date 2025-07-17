Украинское издание опубликовало видео инцидента во Львове, когда, во время принудительной мобилизации собака породы корги пыталась помешать сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ») поместить мужчину в автомобиль.
На кадрах видно, как двое мужчин в форме волокут местного жителя к микроавтобусу, в то время как его собака активно мешает процессу — прыгает на хозяина и облаивает военных. В конечном итоге мужчину силой поместили в автомобиль и увезли, а животное осталось на улице с очевидцами происшествия, передает РИА Новости.
Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
Сотрудники ТЦК начали применять огнестрельное оружие против гражданских лиц, подлежащих мобилизации. А военные ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как это было раньше.