«Круг добра» включил болезнь Девика в перечень заболеваний фонда

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. «Круг добра» включил болезнь Девика в перечень заболеваний, с которыми работает фонд, для пациентов будет закупаться препарат Сатрализумаб, сообщается на сайте фонда.
Оптикомиелит (болезнь Девика) — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее зрительные нервы и спинной мозг, приводит к тяжелым, непредсказуемым обострениям, которые могут вызвать глубокую инвалидизацию или даже смерть уже после первой атаки.
«Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания “Оптикомиелит” в перечень заболеваний фонда, а также утверждены категории детей, которым показано назначение указанного лекарственного препарата (Сатрализумаб — ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанный лекарственный препарат позволит снизить инвалидизацию пациентов и улучшить качество их жизни.
«Решение о включении лекарственного препарата Сатрализумаб в перечень лекарственных препаратов, закупаемых министерством здравоохранения Российской Федерации или подведомственным ему казенным учреждением, передано на утверждение попечительского совета фонда», — говорится в сообщении.