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«Круг добра» включил болезнь Девика в перечень заболеваний фонда

«Круг добра» закупит препарат Сатрализумаб для пациентов с болезнью Девика.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. «Круг добра» включил болезнь Девика в перечень заболеваний, с которыми работает фонд, для пациентов будет закупаться препарат Сатрализумаб, сообщается на сайте фонда.

Оптикомиелит (болезнь Девика) — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее зрительные нервы и спинной мозг, приводит к тяжелым, непредсказуемым обострениям, которые могут вызвать глубокую инвалидизацию или даже смерть уже после первой атаки.

«Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания “Оптикомиелит” в перечень заболеваний фонда, а также утверждены категории детей, которым показано назначение указанного лекарственного препарата (Сатрализумаб — ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный лекарственный препарат позволит снизить инвалидизацию пациентов и улучшить качество их жизни.

«Решение о включении лекарственного препарата Сатрализумаб в перечень лекарственных препаратов, закупаемых министерством здравоохранения Российской Федерации или подведомственным ему казенным учреждением, передано на утверждение попечительского совета фонда», — говорится в сообщении.