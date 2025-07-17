«Круг добра» включил болезнь Девика в перечень заболеваний фонда

Оптикомиелит (болезнь Девика) — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее зрительные нервы и спинной мозг, приводит к тяжелым, непредсказуемым обострениям, которые могут вызвать глубокую инвалидизацию или даже смерть уже после первой атаки.