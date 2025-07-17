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Момент уничтожения украинского БПЛА над подмосковным Домодедово попал на видео

Момент уничтожения беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над подмосковным Домодедово попал на видео. Кадры опубликовал SHOT.

Источник: Life.ru

Момент уничтожения украинского БПЛА. Видео © SHOT.

По словам очевидцев, расчёты противовоздушной обороны сбили дрон в 22:57. В небе была видна вспышка от взрыва. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, ранее система ПВО сбила украинский беспилотник, летевший к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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