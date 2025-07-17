Момент уничтожения украинского БПЛА над подмосковным Домодедово попал на видео

Момент уничтожения украинского БПЛА. Видео © SHOT.
По словам очевидцев, расчёты противовоздушной обороны сбили дрон в 22:57. В небе была видна вспышка от взрыва. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, ранее система ПВО сбила украинский беспилотник, летевший к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше