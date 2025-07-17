В аэропортах Жуковский и Домодедово вводили временные ограничения

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский на время были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Как пояснили в ведомстве, меры носили временный характер и были необходимы для обеспечения безопасности полётов. Полеты в указанных аэропортах были приостановлены на определенный период.
Позднее Росавиация проинформировала о полном снятии ограничений, и оба аэропорта возобновили штатную работу по приему и выпуску рейсов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был ликвидирован беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.