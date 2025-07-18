Календарь на 18 июля 2025: какие праздники отмечают в России и мире

Сегодня память о Манделе живет не только в политических достижениях, но и в его философии примирения. Он учил, что «никто не рождается с ненавистью к другому человеку», призывая к диалогу между расами и культурами. В этот день во многих странах проводятся благотворительные акции, образовательные мероприятия и волонтерские инициативы продолжительностью 67 минут — по числу лет, которые Мандела посвятил общественной деятельности.