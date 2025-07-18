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Календарь на 18 июля 2025: какие праздники отмечают в России и мире

Узнайте, какой сегодня праздник 18 июля 2025 года: Международный день Нельсона Манделы, День пожарного надзора и православные даты. Интересные факты и традиции.

Международный день Нельсона Манделы: наследие борца за свободу.

18 июля мировая общественность отмечает день рождения выдающегося политического деятеля— Нельсона Манделы. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году в знак признания вклада первого чернокожего президента ЮАР в борьбу против режима апартеида.

Нельсон Мандела вошел в историю как символ сопротивления расовой дискриминации. За свою активную правозащитную деятельность он провел 27 лет в тюремном заключении, став самым известным политическим заключенным XX века. Его освобождение в 1990 году стало поворотным моментом в истории Южной Африки, а в 1993 году Мандела был удостоен Нобелевской премии мира.

Сегодня память о Манделе живет не только в политических достижениях, но и в его философии примирения. Он учил, что «никто не рождается с ненавистью к другому человеку», призывая к диалогу между расами и культурами. В этот день во многих странах проводятся благотворительные акции, образовательные мероприятия и волонтерские инициативы продолжительностью 67 минут — по числу лет, которые Мандела посвятил общественной деятельности.

День создания органов государственного пожарного надзора.

В России 18 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников государственного пожарного надзора. Эта дата связана с подписанием в 1927 году «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР», которое заложило основы современной системы пожарной безопасности.

История противопожарной службы в России насчитывает несколько веков:

— Первые меры были введены Иваном III в начале XVI века;

— Иван Грозный в 1547 году обязал москвичей держать во дворах бочки с водой;

— Петр I создал профессиональные пожарные команды;

— В советское время служба получила надзорные функции.

Сегодня ГПН — это сложная система профилактики, контроля и оперативного реагирования. Ежегодно инспекторы проводят сотни тысяч проверок, предотвращая потенциально опасные ситуации. Их работа особенно важна в условиях роста урбанизации и усложнения инфраструктуры.

Какой православный праздник 18 июля.

18 июля православная церковь отмечает обретение мощей преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых. Это событие произошло в 1422 году при строительстве Троицкого собора, когда были обнаружены нетленные мощи святого.

Сергий Радонежский сыграл уникальную роль в русской истории:

— Основал Троице-Сергиеву лавру;

— Ввел общежительный устав монашества;

— Благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву;

— Способствовал объединению русских земель.

Сегодня мощи святого хранятся в Троицком соборе лавры, являясь одной из главных православных святынь. В этот день в монастыре проходит торжественное богослужение, которое собирает тысячи паломников.

Народные традиции: Афанасьев день.

В народном календаре 18 июля известно как Афанасьев день или Месяцев праздник. Эта дата связана с памятью преподобного Афанасия Афонского, основателя афонского монашества.

Главные народные традиции 18 июл:

Наблюдение за «игрой» месяца — считалось, что таким образом луна празднует свой праздник.

Погодные приметы:

Ясный месяц — к теплой осени;

Желтые облака — к дождю;

Испарения от навоза — к скорым осадкам.

Чего нельзя делать 18 июля:

— Нельзя ругаться и пить алкоголь;

— Беременным — рассказывать о своем положении;

— Девушкам — долго смотреться в зеркало;

— Начинать важные дела.

Кто родился 18 июля.

Среди известных людей, отмечающих день рождения 18 июля:

Леонид Барац (род. 1971) — российский актер, участник «Квартета И»;

Екатерина Никитина — российская актриса театра и кино.

Заключение.

18 июля — дата, объединяющая память о выдающихся личностях, профессиональные праздники и богатые народные традиции. Этот день напоминает нам о важности борьбы за справедливость, ценности безопасности и глубине духовных традиций. Каждый из этих праздников предлагает задуматься о нашей истории и современности, вдохновляя на добрые дела и размышления.

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