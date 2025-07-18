Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля на Месяцев день

Православная церковь 18 июля вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе принято праздновать Афанасьев день. Вместе с тем существует еще одно название — Месяцев день. Все дело в том, что в названную дату было принято наблюдать за месяцем. В том случае, если он играет, то урожай выдастся богатым. Если же месяц хорошо виден на небе, то осень окажется теплой и сухой.