Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля на Месяцев день

Православная церковь 18 июля вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе принято праздновать Афанасьев день. Вместе с тем существует еще одно название — Месяцев день. Все дело в том, что в названную дату было принято наблюдать за месяцем. В том случае, если он играет, то урожай выдастся богатым. Если же месяц хорошо виден на небе, то осень окажется теплой и сухой.
Что нельзя делать 18 июля.
Мужчинам в указанный день не следует заниматься работами, касающимися ремонта и строительства. Предки верили, что можно получить травму, которая на протяжении долгого времени будет заживать. Запрещено быть в плохом настроении, а также провоцировать конфликты, ругаться.
Что можно делать 18 июля.
По традиции, было принято смотреть на небо, чтобы узнать, каким будет урожая. А еще в данный период боролись с бабочками-капустницами на огородах.
Согласно приметам, если на небе не видно звезд, то погода выдастся ненастной. А большое количество звезд предвещает ясную погоду.
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