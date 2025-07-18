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Автомобилистов предупредили о введении ограничений на проезд по Крымскому мосту

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация», отслеживающий обстановку на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Там попросили сохранять спокойствие всех, кто находится в зоне досмотра и на самом посту. Водителям и пассажирам также нужно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Минувшей ночью проезд по Крымскому мосту также приостанавливали. Спустя примерно полтора часа ограничения сняли.