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Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 79% 758 мм рт. ст. +25°

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.

«Ветер юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, на южном и восточном побережье до +26 градусов, днем +31…+36, в горах +25…+30 градусов», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +33…+35.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3−8 м/с, днем юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +30…+32 градуса.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем +30…+32.