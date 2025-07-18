Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.
«Ветер юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, на южном и восточном побережье до +26 градусов, днем +31…+36, в горах +25…+30 градусов», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +33…+35.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3−8 м/с, днем юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем +30…+32.