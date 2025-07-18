Народный календарь. Почему стоит отложить поездки на летнюю Казанскую, 21 июля

В народной традиции 21 июля отмечают Прокопьев день, также известный как Прокопий-жнец, летняя Казанская или день Казанской иконы Божией Матери. В этот день православные христиане вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, а также чествуют трех святых с именем Прокопий.
Считается, что в этот день не стоит отправляться в путешествие — дорога может обернуться неудачей. Если же поездку отложить невозможно, перед выходом из дома рекомендуется обратиться за поддержкой к ангелу-хранителю.
Согласно поверью, 21 июля нельзя лениться — праздное поведение может обернуться неприятностями, которые появятся в ближайшем будущем.
Не рекомендуется начинать новые дела: успеха они, скорее всего, не принесут. Зато день отлично подходит для планирования и расстановки приоритетов на будущее.
Приметы погоды:
Какая погода на Прокопия, такая будет и на Ильин день.
Пчелы злее стали — скоро начнется жара.
Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
Именины отмечают: Татьяна, Александр, Дмитрий.