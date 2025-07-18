Народный календарь. Почему стоит отложить поездки на летнюю Казанскую, 21 июля

В народной традиции 21 июля отмечают Прокопьев день, также известный как Прокопий-жнец, летняя Казанская или день Казанской иконы Божией Матери. В этот день православные христиане вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, а также чествуют трех святых с именем Прокопий.