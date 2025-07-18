Дeнь пpoгулoк пoд дoждем и день рождения игpы «Тeтpиc»: какие праздники отмечают в России и в мире 18 июля

Этот праздник напоминает о важности умения слышать — как окружающий мир, так и самих себя. Он предлагает отдохнуть, снять стресс и настроиться на внутреннюю гармонию. Лучший способ его отметить — уединиться и насладиться звуками природы или любимой музыкой. Впрочем, можно просто провести время в тишине или с творчеством близких по духу исполнителей, независимо от жанра.