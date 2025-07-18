В четверг, 18 июля, в России и в мире отмечаются праздники, охватывающие разные аспекты общественной жизни. В этот день празднуются День прогулок под дождем, день рождения игры «Тетрис», а также Всемирный день слушания.
День прогулок под дождем.
Согласно легенде, День прогулок под дождем придумал романтик, обожавший гулять по улицам и ловить капли долгожданного летнего дождя. Если 18 июля идет дождь, стоит непременно выйти на улицу, чтобы насладиться этим природным явлением — при условии, что позволяет здоровье и погодные условия не представляют опасности.
Дeнь poждeния игpы «Тeтpиc».
Изобретателем культовой игры «Тетрис» стал советский программист Алексей Пажитнов. Он разработал ее в 1985 году, и с тех пор игра завоевала мировую популярность. Отметить день рождения «Тетриса» можно просто — запустить игру и с удовольствием выстраивать разноцветные фигуры, стараясь не допустить их хаотичного нагромождения.
Вceмиpный дeнь cлушaния.
Этот праздник напоминает о важности умения слышать — как окружающий мир, так и самих себя. Он предлагает отдохнуть, снять стресс и настроиться на внутреннюю гармонию. Лучший способ его отметить — уединиться и насладиться звуками природы или любимой музыкой. Впрочем, можно просто провести время в тишине или с творчеством близких по духу исполнителей, независимо от жанра.