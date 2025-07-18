Сказочная панорама: «Нейробатя» в бегах и возвращение «Златовласки»

В прокат выходит российская комедия «Нейробатя» с Денисом Власенко, Виталием Хаевым и Настасьей Самбурской. Один из победителей ММКФ-2025, испанский комедийный ромком «Дом в огне» завоевывает свою аудиторию. Спустя два года после мировой премьеры зрители увидят хоррор «Пила Х». Любители сказок обратят внимание на чешскую сказку «Златовласка», а модники с удовольствием посмотрят на большом экране документальный фильм о старушках-модницах «Возраст стилю не помеха». «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Нейробатя», 16+
Режиссер: Виталий Дудка. В ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Ольга Жевакина.
Фото: Dudka FilmsКадр из фильма «Нейробатя».
Айтишник-невротик Гриша создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Тот лидер ОПГ по кличке Бес. Став подопытным, отец буквально оказывается в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Благодаря махинациям сына, Бес вселяется в умные часы, в колонку, в робот-пылесос, в магнитолу, откуда в его исполнении звучат блатные песни. Теперь он — нейробатя. В полиции не верят в историю о переселении, и отец с сыном пускаются в бега. Но им на пути встречается решительно настроенная блондинка в образе Умы Турман из «Убить Билла». У нее свои счеты с беглецами.
«Дом в огне», 18+
Режиссер: Дани де ла Орден. В ролях: Эмма Виларасау, Энрик Окер, Мария Родригес Сото, Альберто Сан Хуан, Клара Сегура, Хосе Перес-Оканья, Макарена Гарсия.
Фото: U FilmsКадр из фильма «Дом в огне».
Драмеди о семейных тайнах, провокациях и интригах. До того, как картина попала в российский прокат, ее оценили зрители Московского международного кинофестиваля. В конкурсе 2025 года она удостоилась приза за лучшую женскую роль. Награду получила Мария Родриго Сото. Также картину отметили на других кинофестивалях. А режиссер Дани де ла Орден объявил в социальных сетях, что он уже работает над сценарием второй части «Дома в огне», которая может называться «Дом в пепле».
Семья в последний раз собирается на прибрежной вилле перед тем, как продать дом. За ужином они сыграют в хитрую психологическую игру, и уикенд, который посвящался теплым воспоминаниям, превращается в интригу, полную манипуляций и скелетов в шкафу.
Один вечер. Один дом. И ни у кого нет шанса остаться в стороне. Главная героиня — мать, которая в свои 60 лет чувствует себя брошенной, потерянной, нелюбимой, недооцененной, одинокой. Она создала эту семью. Но ей пришлось пожертвовать всем. И сейчас она вновь хочет занять место главы семьи. Из этого желания и рождается комедийная составляющая.
«Пила Х», 18+
Режиссер: Кевин Гротерт. В ролях: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Паулетта Эрнандес.
Фото: G8 EntertainmentКадр из фильма «Пила X».
Запуская «Пилу», продюсеры вряд ли думали, что этот фильм станет успешной франшизой. И вот спустя 20 лет уже 10-я часть ужастика. Мировая премьера состоялась в сентябре 2023 года. При бюджете в $13 млн хоррор заработал $112 млн. В официальный российский прокат картина вышла спустя два года.
По сюжету, Джон Крамер, надеясь излечиться от рака, отправляется в Мексику. Там он решил попробовать экспериментальный курс. Операция проходит успешно, и доктор обещает ему начало новой жизни, но вскоре выясняется, что это было мошенничество, обман отчаявшихся больных. Теперь Джон наставит аферистов на путь истинный в своем фирменном стиле — при помощи хитроумных жестоких ловушек.
«Златовласка», 6+
Режиссер: Ян Теситель. В ролях: Ясмина Хоуф, Мариан Митас, Томаш Матонога, Томаш Вебер, Марек Ламбора, Мартин Мышичка, Ян Бударж.
Фото: Three Brothers ProductionКадр из фильма «Златовласка».
Родители нынешних детей еще помнят фильм 1973 года, снятый Властой Янечковой на Чехословацком телевидении. Его и сегодня ставят в свои эфиры телеканалы. Новое прочтение так же увлекательно. Несмотря на то, что в старой сказке главный герой Иржик служит поваром у короля, а в новой — оруженосцем.
Однажды уличная торговка предлагает ему купить волшебную змею. Ослушавшись своего короля, юноша пробует на вкус ее мясо. Всякий, кто ее приготовит и съест, якобы обретет чудесный дар понимать язык птиц, зверей и насекомых. Иржик обретает такую способность вместе с королем. В наказание Иржик вынужден отправиться в дальнее и опасное путешествие вместе с давним другом Штепаном и псом Штистеком, чтобы найти загадочную принцессу Златовласку. Узнав от птиц о ее красоте, король хочет на ней жениться. Если хотите вернуться в детство, сходите в кино.
«Возраст стилю не помеха», 16+
Режиссер: Лина Плиоплит. В ролях: Айрис Апфель, Джойс Карпати, Ари Коэн, Линн Делл, Памела Дьютч, Саймон Дунэн, Тави Гевинсон, Зельда Каплан.
Фото: Lina PlioplyteКадр из фильма «Возраст стилю не помеха».
Документальный фильм о нестареющих стильных дамах Нью-Йорка — звездах блога Advanced Style. Историю о необычных жительницах «Большого яблока» в фильме рассказывает известный американский блогер Ари Сет Коэн.
Фото стильных и элегантных женщин в возрасте он начал публиковать в 2008 году. В 2012-м выпустил книгу. А через два года Лина Плиоплит сняла по ней фильм. И только сейчас картина вышла в ограниченный российский прокат.
Это история семи жительниц Нью-Йорка. Они раскрывают свой секрет молодости. Героиням фильма от 62 до 95 лет, но они не боятся выглядеть эксцентрично и ярко и любят быть в центре внимания. Своим стилем и элегантностью эти модницы доказывают, что красота неподвластна времени.