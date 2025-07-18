Сказочная панорама: «Нейробатя» в бегах и возвращение «Златовласки»

Айтишник-невротик Гриша создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Тот лидер ОПГ по кличке Бес. Став подопытным, отец буквально оказывается в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Благодаря махинациям сына, Бес вселяется в умные часы, в колонку, в робот-пылесос, в магнитолу, откуда в его исполнении звучат блатные песни. Теперь он — нейробатя. В полиции не верят в историю о переселении, и отец с сыном пускаются в бега. Но им на пути встречается решительно настроенная блондинка в образе Умы Турман из «Убить Билла». У нее свои счеты с беглецами.