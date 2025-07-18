Календарь на 18 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 июля в России профессиональный праздник отмечают работники пожарного надзора и xoзяйcтвeннoй cлужбы МВД. В мире этот день посвящен главному в истории борцу с апартеидом. Православные верующие вспоминают чудотворца Сергия Радонежского. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 18 июля.
* ~День образования органов Государственного пожарного надзора РФ~
Официальная история праздника началась в 1927 году, когда было подписано «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». С тех пор в стране начали проводить мероприятия по профилактике пожаров, в том числе проверки всех крупных предприятий. Сегодня этот профессиональный праздник объединяет специалистов разного профиля: инспекторов, экспертов по профилактике, архивистов, сотрудников отделов материально-технического обеспечения и многих других. Их работа обеспечивает эффективный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и жилых домах.
* ~Дeнь xoзяйcтвeннoй cлужбы opгaнoв внутpeнниx дeл МВД ΡФ ~
Праздник появился в 2001 году по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел России Бориса Грызлова. Сегодня хозяйственная служба обеспечивает материально-техническое снабжение и бытовое обслуживание подразделений МВД. Хотя ее сотрудники не участвуют в оперативной работе, их труд критически важен для функционирования всей системы органов внутренних дел. Они занимаются закупками формы и техники, обслуживанием автопарка, управлением поликлиниками и санаториями для сотрудников и многим другим.
* ~Международный день Нельсона Манделы~
Этот праздник ежегодно отмечается в честь дня рождения человека-легенды, символа борьбы с апартеидом в Южной Африке. Его празднуют по инициативе ООН с 2009 года. Нельсон Мандела посвятил свою жизнь борьбе за равенство, 27 лет провел в тюрьме по политическим делам. Выйдя на свободу, он не озлобился, а преисполнился еще большей решимостью построить общество, свободное от расовой дискриминации и ненависти. Он стал первым чернокожим президентом ЮАР и был удостоен Нобелевской премии мира.
* ~День идеальной семьи~
Неофициальный праздник, посвященный важности крепких и гармоничных семейных отношений. Это отличный повод запланировать что-то особенное всей семьей: выбраться на природу на пикник, устроить семейную фотосессию. Или просто провести время в кругу близких за ужином. А если ваши родные живут далеко, не забудьте им позвонить и сказать, как они вам дороги.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 июля в других странах.
День водопадов — Швеция. Этот фестиваль проводится в шведском Тролльхеттане ежегодно в третью пятницу июля. Гостей радуют музыкой, развлекательными мероприятиями и представлениями. Фестиваль проводится с видом на водопад Тролльхеттан, расположенный на реке Гета.
Фестиваль Кадырга — Турция. Один из самых известных фестивалей в Турции, проводится на красивейшем плато Кадырга. В честь праздника в стране издавна было принято забывать обиды, останавливать вражду и военные действия. Сегодня на фестиваль съезжаются как жители самой Турции, так и туристы — чтобы потанцевать, послушать игру народных инструментов, попробовать блюда местной кухни.
Гентские праздники — Бельгия. Один из самых зрелищных и захватывающих фестивалей Бельгии. В этом году стартует в городе Гент 18 июля. На 10 дней город превратится в оживленный культурный центр. Гостей ждут концерты, уличные представления, театральные постановки, ярмарки и море вкусной еды.
День икры (National Caviar Day) — США. Праздник, мягко говоря, не для всех. Черная икра (именно она в первую очередь понимается под словом «caviar») — деликатес, доступный немногим даже в благополучных Соединенных Штатах. Тем не менее американцы с их любовью к гастрономическим праздникам, решили посвятить отдельный день и ей.
Религиозные праздники 18 июля.
* День памяти обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского.
Великий русский святой происходил из знатной боярской семьи. В детстве преподобному Сергию тяжело давалась грамота, хотя он всем сердцем стремился к учению. Однажды после чудесной встречи с монахом он получил благословение на разумение Священного Писания. Когда родители Сергия умерли, он уединился в лесу, выстроил там церковь и келью, и начал вести строгую, аскетичную, праведную жизнь инока. К нему потянулись ученики. Со временем именно в этих местах была основана Свято-Троицкая Сергиева лавра, ставшая центром духовной жизни Руси.
Сергий Радонежский прославился необыкновенной мудростью и благими делами. Он воспитал целое поколение просветителей. Именно он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. После кончины был погребен в Троицком соборе, который стал местом паломничества всего православного мира, с давних пор у раки с его мощами крестили московских князей. И сегодня в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру продолжают идти паломники из разных уголков России.
* День памяти преподобного Афанасия Афонского.
Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде — на территории Малой Азии. Был родом из благочестивой христианской семьи. Рано лишившись родителей, он воспитывался монахиней, а затем обучался в Византии. Полностью посвятил себя вере, принял постриг и прославился великим духовным подвигом. В 960 году преподобный Афанасий поселился на горе Афон, а некоторое время спустя основал там монастырь. Еще при жизни святой стал известен благодаря своему дару чудотворений. Неоднократно был свидетелем явлений Богородицы. В начале XI века преподобный погиб при обрушении храма. По преданию, кровь святого, истекшая из раны, исцеляла больных.
Народные праздники и приметы 18 июля.
* Афанасьев день, или Месяцев праздник.
Народный праздник приурочен к церковному Дню памяти преподобного Афанасия Афонского. В этот день на Руси люди выходили вечером на улицу и любовались месяцем на небе. Если ночное светило меняло цвет в течение вечера, пряталось за облака и вновь выходило на чистый кусочек неба, это предвещало хороший урожай. Считалось, что чем дольше смотришь на месяц этим вечером, тем больше сил прибудет.
* Приметы.
Месяц светит ясно — осень будет теплой.
Желтые облака — к дождю.
Листья повернулись к небу — не за горами засуха.
Вороны кружат высоко — к теплой погоде.
Рожь налилась и вызрела — к богатому улову.
Луна позеленела — ждать дождя.
Утром на траве нет росы — погода будет дождливой.
Какие исторические события произошли 18 июля.
* 64 год — Великий пожар в Риме, уничтоживший большую часть города. По расхожей легенде, его устроил император Нерон, хотя современные историки ставят под сомнение эту версию.
* 1921 год — французские врачи впервые привили ребенка от туберкулеза, так родилась вакцина БЦЖ.
Дни рождения и юбилеи 18 июля.
* В 1811 году родился Уильям Теккерей — английский писатель, автор знаменитой «Ярмарки тщеславия».
* В 1937 году родился Хантер Стоктон Томпсон — американский писатель и журналист, родоначальник «гонзо-журналистики».
Кто отмечает дни рождения.
* 87 лет исполняется Полу Верховену — американскому кинорежиссеру, создателю знаменитых лент «Вспомнить все», «Робокоп», «Основной инстинкт».
* 45 лет исполняется Кристен Белл — американской актрисе, известной по сериалу «Вероника Марс».