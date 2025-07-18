Календарь на 18 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот праздник ежегодно отмечается в честь дня рождения человека-легенды, символа борьбы с апартеидом в Южной Африке. Его празднуют по инициативе ООН с 2009 года. Нельсон Мандела посвятил свою жизнь борьбе за равенство, 27 лет провел в тюрьме по политическим делам. Выйдя на свободу, он не озлобился, а преисполнился еще большей решимостью построить общество, свободное от расовой дискриминации и ненависти. Он стал первым чернокожим президентом ЮАР и был удостоен Нобелевской премии мира.