В Самарской области будет малооблачно и без осадков днем 18 июля

Синоптики Приволжского УГМС поделились прогнозом погоды на пятницу.
В 63-м регионе днем 18 июля будет малооблачно. Также специалисты не ожидают каких-либо осадков. Температура воздуха в Самарской области составит от +23 до +28 градусов по Цельсию.
При этом прогнозируют северный ветер с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду.
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