Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области будет малооблачно и без осадков днем 18 июля

Синоптики Приволжского УГМС поделились прогнозом погоды на пятницу.

Синоптики Приволжского УГМС поделились прогнозом погоды на пятницу.

В 63-м регионе днем 18 июля будет малооблачно. Также специалисты не ожидают каких-либо осадков. Температура воздуха в Самарской области составит от +23 до +28 градусов по Цельсию.

При этом прогнозируют северный ветер с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.