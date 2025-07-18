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«Запрещенными ресурсами пользоваться можно»: депутат Боярский объяснил смысл проекта о запрете VPN

В Госдуме рассказали, как «закон о запрете VPN» поможет бороться с мошенниками.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам не будет запрещено использовать VPN в случае принятия законопроекта, который внесен на рассмотрение Государственной Думы. Такое разъяснение дал председатель ИТ-Комитета Госдумы Сергей Боярский.

Депутат подчеркнул, что предложенные поправки прежде всего вводятся для борьбы с телефонными мошенниками, а также противоправной и экстремистской деятельностью.

«Вводится ответственность за неправомерное использование сим-боксов и номеров виртуальных телефонных станций», — написал он в Telegram-канале, подчеркнув, что этими инструментами часто пользуются украинские телефонные мошенники.

Боярский также предостерег россиян от передачи своих телефонных номеров незнакомцам, указав на риск оказаться так называемым «дроппером».

«В сухом остатке: VPN не запрещён, Instagram*, экс-Twitter и пр. запрещенными ресурсами пользоваться можно, мониторинг поисковых запросов и проверка браузеров без суда и следствия исключены», — резюмировал депутат.

Подробнее о том, смогут ли россияне свободно пользоваться VPN, читайте здесь на KP.RU.

В то же время россиян могут начать штрафовать за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов. Вот что нельзя искать и на какую сумму вас могут оштрафовать за запрещенные поисковые запросы. * принадлежит компании Meta, призгнанной экстремистской в РФ.