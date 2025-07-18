«Запрещенными ресурсами пользоваться можно»: депутат Боярский объяснил смысл проекта о запрете VPN

В то же время россиян могут начать штрафовать за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов. Вот что нельзя искать и на какую сумму вас могут оштрафовать за запрещенные поисковые запросы. * принадлежит компании Meta, призгнанной экстремистской в РФ.