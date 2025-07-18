На следующей неделе наступит уникальный момент для курса доллара. Чем он обернётся для рубля

— Ключевой фактор, влияющий на валютные курсы, — это разница в процентных ставках между странами. Инвесторы предпочитают держать деньги в тех валютах, где доходность выше. Федеральная резервная система пока удерживает ставки на уровне 4,25−4,5%, но рынок уже закладывает в ожидания агрессивное снижение ставок в 2026 году. Это связано с прогнозами замедления экономики и смены главы ФРС. В то же время Европейский центральный банк, судя по всему, уже завершил цикл снижения ставок и готов удерживать их на текущих уровнях. Таким образом, разница между ставками в США и Европе в будущем будет сужаться, — отметил Ян Пинчук.