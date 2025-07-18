На следующей неделе наступит уникальный момент для курса доллара. Чем он обернётся для рубля

Чего ждут экономисты на следующей неделе.
Главным событием недели, безусловно, станет заседание Центробанка. С учётом оперативных данных по инфляции и сигналов самого регулятора, возможно снижение ставки шагом до 200 б.п. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
— Картина на валютном рынке в июле практически не меняется — рубль невозмутим, валюты вяло курсируют недалеко от своих годовых минимумов. На будущей неделе эти минимумы могут быть проверены на прочность. Экспортёры начнут готовиться к налоговому периоду и продавать на рынке дополнительные объёмы валюты. Продажи в этом месяце будут выше обычного из-за необходимости уплаты налога на дополнительный доход (НДД), — отметил Александр Шепелев.
С приближением заседания Банка России (25 июля) активизировался спрос на ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI достиг 118 п., максимумов с начала 2024 года. Спрос на рублёвый долг оказывает поддержку рублю. Плюс продажи валюты в рамках бюджетного правила в июле примерно на треть выше, чем в предыдущий месячный период.
— Из других событий недели можно выделить выступление во вторник главы ФРС Джерома Пауэлла и заседание ЕЦБ. Правда, европейский регулятор почти наверняка оставит ставки без изменений, а значит, от евро активных движений не ждём. В фокусе также останется геополитика — риск-премия в рубле может снижаться при благоприятных внешних сигналах либо расширяться при негативных новостях, — добавил Александр Шепелев.
Курс доллара на ближайшую неделю останется под влиянием комплекса факторов, как внутренних, так и внешних. После относительной стабилизации вблизи отметки 78 рублей за доллар пара USD/RUB сформировала умеренно боковой диапазон. Основные риски на горизонте — внешний фон и ожидания по денежно-кредитной политике в США и России. На эти моменты обратила внимание аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
— Цена ниже 70 долларов усиливает давление на рубль. При продолжении тренда без внешних шоков диапазон 65−69 может удерживать пару рубль/доллар на уровне 78−80. Летом традиционно растёт спрос на нефть, но перепроизводство (увеличение добычи) оставляет Brent в диапазоне 65−69, — пояснила Гаянэ Замалеева.
Что сейчас происходит с курсами доллара и евро.
Американский доллар переживает худший старт года за последние полвека. С начала 2025 года индекс доллара (DXY) снизился уже на 9%. Это не случайность, а следствие целого ряда фундаментальных факторов. Их перечислил заместитель начальника отдела биржевой торговли Whitebird Ян Пинчук.
— Ключевой фактор, влияющий на валютные курсы, — это разница в процентных ставках между странами. Инвесторы предпочитают держать деньги в тех валютах, где доходность выше. Федеральная резервная система пока удерживает ставки на уровне 4,25−4,5%, но рынок уже закладывает в ожидания агрессивное снижение ставок в 2026 году. Это связано с прогнозами замедления экономики и смены главы ФРС. В то же время Европейский центральный банк, судя по всему, уже завершил цикл снижения ставок и готов удерживать их на текущих уровнях. Таким образом, разница между ставками в США и Европе в будущем будет сужаться, — отметил Ян Пинчук.
По его словам, для валютных рынков это важный сигнал: премия за хранение долларов уменьшается, а значит, инвесторы начинают переключаться на другие валюты, например евро.
— Ситуацию усугубляет неустойчивая фискальная политика США. Принятый недавно пакет стимулов под названием Big Beautiful Bill предполагает увеличение государственного долга США на 3,4 триллиона долларов в течение ближайших 10 лет. Это усиливает опасения инвесторов относительно будущей устойчивости доллара, — добавил Ян Пинчук.
Как изменится курс рубля на следующей неделе.
На следующей неделе доллар может торговаться в пределах 77,5−79,5, евро — 90−92, юань — 10,75−10,95 рубля. Если ЦБ снизит ставку, то это может стать триггером для рублёвого ослабления. В первых числах августа доллар может достичь 80, юань — начать движение над 11. Такой прогноз сделал Александр Шепелев.
— Мы полагаем, что ставка будет снижена на 1 п.п., до 19%. Локально рубль может негативно отреагировать на снижение ставки, поскольку начало цикла по смягчению денежно-кредитных условий будет уменьшать привлекательность рублёвых активов и повышать потребительскую активность. Однако сам факт текущего ожидаемого снижения ставки не станет тем самым катализатором. Таким образом, мы не исключаем всплеска волатильности, но консервативно ожидаем продолжения консолидации в узком диапазоне 77−80 рублей за доллар США, — рассказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Гаянэ Замалеева ожидает сдержанной волатильности курса доллара с умеренным уклоном вверх. Её прогноз по валютной паре на следующую неделю: 78−80 рублей.