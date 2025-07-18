Роскомнадзор: Запрет на передачу акаунтов и SIM-карт защитит от мошенников

Поправки в законодательство, вводящие запрет на неправомерную передачу аккаунтов и SIM-карт третьим лицам, призваны оградить граждан России от действий мошенников. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на заявление Роскомнадзора (РКН).
— Прежде всего поправки направлены на защиту граждан Российской Федерации от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно, — объяснила представитель ведомства.
В РКН подчеркнули, что злоумышленники нередко используют приобретенные незаконным путем SIM-карты и учетные записи в социальных сетях, а также доступ к порталу «Госуслуги», оформленные на других лиц, для совершения противоправных действий. В связи с этим были разработаны законодательные изменения, предусматривающие ответственность как для продавцов, так и для покупателей указанных аккаунтов и SIM-карт.
1 апреля стало известно, что на государственном портале «Госуслуги» состоится запуск нового сервиса, который позволит россиянам контролировать количество зарегистрированных на них SIM-карт. Данная функция упростит процедуру проверки и позволит своевременно обнаружить незарегистрированные или «серые» SIM-карты, избавив россиян от необходимости обращаться в офисы каждого оператора.