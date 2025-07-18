Роскомнадзор: Запрет на передачу акаунтов и SIM-карт защитит от мошенников

В РКН подчеркнули, что злоумышленники нередко используют приобретенные незаконным путем SIM-карты и учетные записи в социальных сетях, а также доступ к порталу «Госуслуги», оформленные на других лиц, для совершения противоправных действий. В связи с этим были разработаны законодательные изменения, предусматривающие ответственность как для продавцов, так и для покупателей указанных аккаунтов и SIM-карт.