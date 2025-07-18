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Погиб парашютист Баумгартнер, который в 2012 году прыгнул из стратосферы

Прыгун из стратосферы Баумгартнер разбился при полете на параплане.

Источник: Комсомольская правда

В Италии погиб 56-летний спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, известный тем, что в 2012 году выполнил прыжок с парашютом из стратосферы и стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении.

О смерти скайдайвера сообщил австрийский телеканал ORF.

«Он погиб во второй половине дня в четверг при падении с парапланом в городе Порто-Сант`Эльпидио на побережье Адриатического моря в Италии», — информирует телеканал.

Сообщается, что спортсмену стало плохо во время полета на параплане, из-за этого он не справился с управлением и врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном отеля. Обломок параплана ранил сотрудницу отеля, девушка в реанимации.

Все подробности о том, как в 2012 году австрийский парашютист летел до Земли, обгоняя звук, читайте здесь на KP.RU.

Во время прыжка австриец установил сразу три мировых рекорда (максимальная скорость, самый высокий прыжок и самый длинный свободный полёт). Тем не менее «Бесстрашный Феликс» не смог побить рекорд советского парашютиста.