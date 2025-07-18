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Дуров намекнул, что Telegram хотят дискредитировать

Павел Дуров ответил сам себе на пост с предположением о кампании по дискредитации мессенджера.

Источник: Комсомольская правда

В отношении мессенджера Telegram может вестись целенаправленная кампания по дискредитации. Об этом вновь заявил основатель сервиса Павел Дуров после того, как Роскомнадзор информировал о предстоящем открытии представительства сервиса в РФ.

Дуров ответил на собственное сообщение, которое разместил в Telegram 2 июля. «Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — написал тогда бизнесмен.

В четверг 17 июля Дуров опубликовал короткий комментарий к этому сообщению: «100%».

Накануне сообщалось, что платформа Telegram, владельцем и сооснователем мессенджера является предприниматель Павел Дуров, начала официальную процедуру открытия представительства в России.

Ранее Дуров опроверг слухи о возможном прекращении работы приложения в России. В своем заявлении он предположил, что распространение ложной информации о платформе может быть частью целенаправленной кампании по подрыву доверия к сервису.

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