На Украине переименовали советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Председатель опубликовал фото, на котором в лотках с черешней лежат таблички с надписями «генерал Буданов*» и «генерал Малюк*». Сорт «Валерий Чкалов» был выведен в СССР в 1974 году. Дерево этого сорта было названо в честь советского летчика.