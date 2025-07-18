Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров резко осудил предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене эксгумированных останков советских воинов на пленных украинских военных, назвав эту идею аморальной и «прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом».
Напомним, мэр Львова выступил с инициативой обмена эксгумированных останков 355 советских солдат, захороненных на мемориальном комплексе «Холм Славы», на украинских военных.
— Мы считаем подобные действия кощунственными, аморальными и глубоко недопустимыми, — заявил Трапиров.
Он также добавил, что израильское антифашистское движение направило обращения в международные организации с призывом осудить подобные действия и выступить в защиту памяти павших воинов, передает РИА Новости.
До этого в Киеве по инициативе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на аллее городов-героев были демонтированы названия городов Москвы и Минска, а также изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
На Украине переименовали советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Председатель опубликовал фото, на котором в лотках с черешней лежат таблички с надписями «генерал Буданов*» и «генерал Малюк*». Сорт «Валерий Чкалов» был выведен в СССР в 1974 году. Дерево этого сорта было названо в честь советского летчика.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.