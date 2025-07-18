В подмосковной Истре спасли двух лосей, застрявших в водохранилище

17 июля завершилась операция по спасению двух лосей, которые в течение трёх дней не могли покинуть территорию водохранилища в Истре. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
О первых сообщениях о застрявших животных стало известно три дня назад, после чего экстренные службы приступили к их спасению. Спасатели применяли метод постепенного направления лосей к водосбросу с помощью тентов и верёвок.
Первый лось быстро освободился — он скатился по наклонной поверхности в воду и самостоятельно доплыл до берега. Второй же оказался более осторожным и сопротивлялся, однако его смыло усилившимся потоком воды, после чего животное добралось до берега и скрылась в лесу.
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин пояснил, что для облегчения выхода животных уровень воды в водохранилище поддерживался на отметке 20 сантиметров. В МЧС отметили, что оба лося не получили серьёзных травм и были возвращены в естественную среду обитания.