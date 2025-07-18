В подмосковной Истре спасли двух лосей, застрявших в водохранилище

Первый лось быстро освободился — он скатился по наклонной поверхности в воду и самостоятельно доплыл до берега. Второй же оказался более осторожным и сопротивлялся, однако его смыло усилившимся потоком воды, после чего животное добралось до берега и скрылась в лесу.