Штраф в 1000 за руку между ног: Москвичка рассказала, как полгода пыталась возбудить дело на «юбколаза»

Преодолев страх, Юлия обратилась за помощью к полицейским. Они сфотографировали девушку, записали её данные и повезли в отдел. Там Юлия узнала, что её обидчика нашли по камерам. Полицейский показал ей его фото на экране телефона. Она узнала нападавшего, но в ответ услышала лишь: «Ну чего вы плачете?». На допросе её ждали унизительные и навязчивые вопросы: «Где именно была рука? Как глубоко? Больно ли вам было?» — при том что девушка сразу пояснила: физической боли не было, но эмоциональный шок — огромный.