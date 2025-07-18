Штраф в 1000 за руку между ног: Москвичка рассказала, как полгода пыталась возбудить дело на «юбколаза»

Инцидент произошёл 25 января 2025 года, днём, около 15:00, в подземном переходе в районе Преображенской площади. Юлия возвращалась домой со съёмки — девушка работает фотографом — и неожиданно почувствовала постороннюю руку между ног. За спиной оказался незнакомец средних лет. В ответ на её шокированный вопрос он лишь ухмыльнулся: «Ты офигенная, давай познакомимся», — и скрылся.
Преодолев страх, Юлия обратилась за помощью к полицейским. Они сфотографировали девушку, записали её данные и повезли в отдел. Там Юлия узнала, что её обидчика нашли по камерам. Полицейский показал ей его фото на экране телефона. Она узнала нападавшего, но в ответ услышала лишь: «Ну чего вы плачете?». На допросе её ждали унизительные и навязчивые вопросы: «Где именно была рука? Как глубоко? Больно ли вам было?» — при том что девушка сразу пояснила: физической боли не было, но эмоциональный шок — огромный.
Позже ей сообщили, что мужчину привлекут по статье «мелкое хулиганство» и выпишут штраф — всего 1000 рублей. Полицейский, передавая ей бумаги, прямо сказал: «Это всё, что мы можем сделать». На вопрос, почему не возбуждается уголовное дело, Юлия услышала фразу: «Если бы у вас были хоть какие-то побои…».
Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ yulia.lisoy.
Тогда Юлия решилась на публичность — рассказала о произошедшем в соцсетях. Пост быстро стал вирусным, вызвав волну поддержки и откровений от десятков девушек, переживших похожее. «После публикации видео мне написали сотни девушек. Некоторые истории были ещё страшнее моей», — говорит Юлия.
Именно после этого, 4 июля, следователь сообщил москвичке: уголовное дело будет возбуждено, материалы направлены в прокуратуру.
Но Юлия опасается, что процесс вновь могут затянуть или закрыть после того, как общественный резонанс спадёт. Особенно на фоне недавнего дела «школы Лесли», одного из последователей которого обвиняют в аналогичных действиях с перспективой тюремного срока от 3 до 6 лет.
Юлия подчёркивает: дело не только в личной травме. Она говорит от имени многих женщин, которым отказали в защите.
«Молчание — это знак согласия. А я не согласна. Безнаказанность и бездействие — это не что иное, как смирение. И я отказываюсь смиряться», — рассказла Юлия в беселе с Life.ru.
Напомним, что вокруг Лесли разгорелся скандал после того, как он публично призвал мужчин к крайне агрессивным способам знакомства с девушками. Несколько жительниц Москвы стали жертвами «уличных пикаперов», действовавших по его методикам. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 УК РФ. Речь идёт о склонении к изнасилованию. В столице тем временем продолжают арестовывать его последователей. На днях суд отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 дней мужчину за сексуальные домогательства.