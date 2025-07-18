«Циничная попытка переписать историю»: в посольстве заклеймили решение Франции переименовать бульвар Сталинград

Во Франции в городе Драпп переименовали улицу, названную в память о событиях Сталинградской битвы. Теперь она носит название Рив-дю-Пайон. Посольство России во Франции выразило недовольство соответствующим действием властей.
В заявлении отмечается, что бульвар Сталинград переименован якобы из-за того, что Сталинградская битва не является «предметом исторической гордости». Так объяснили решение во Франции. В российском посольстве переименование бульвара связали с «циничной попыткой переписать историю».
«С возмущением мы узнали о решении властей французского города Драп переименовать улицу, носящую имя Сталинграда», — указано в заявлении.
Смену названий зафиксировали также в Таллине. Бывший Русский театр вскоре будет переименован в Театр Сюдалинна. В переводе с эстонского языка это означает «Сердце города».