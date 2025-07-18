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«Циничная попытка переписать историю»: в посольстве заклеймили решение Франции переименовать бульвар Сталинград

Посольство РФ возмутилось переименованием бульвара Сталинград во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции в городе Драпп переименовали улицу, названную в память о событиях Сталинградской битвы. Теперь она носит название Рив-дю-Пайон. Посольство России во Франции выразило недовольство соответствующим действием властей.

В заявлении отмечается, что бульвар Сталинград переименован якобы из-за того, что Сталинградская битва не является «предметом исторической гордости». Так объяснили решение во Франции. В российском посольстве переименование бульвара связали с «циничной попыткой переписать историю».

«С возмущением мы узнали о решении властей французского города Драп переименовать улицу, носящую имя Сталинграда», — указано в заявлении.

Смену названий зафиксировали также в Таллине. Бывший Русский театр вскоре будет переименован в Театр Сюдалинна. В переводе с эстонского языка это означает «Сердце города».