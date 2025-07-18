В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА

Подмосковный аэропорт Внуково приступил к работе в ограниченном режиме. Меры безопасности предприняты в связи с попыткой ВСУ атаковать Московскую область. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что воздушная гавань ограничена на прием и выпуск самолетов. Соответствующее оповещение опубликовали в 01:10 по Москве.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее временно прекращали работу аэропорты Домодедово и Жуковский. Сейчас они вновь принимают и выпускают рейсы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше