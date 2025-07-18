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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА

Подмосковный аэропорт Внуково временно прекратил работу ночью 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

Подмосковный аэропорт Внуково приступил к работе в ограниченном режиме. Меры безопасности предприняты в связи с попыткой ВСУ атаковать Московскую область. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что воздушная гавань ограничена на прием и выпуск самолетов. Соответствующее оповещение опубликовали в 01:10 по Москве.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее временно прекращали работу аэропорты Домодедово и Жуковский. Сейчас они вновь принимают и выпускают рейсы.

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