Росавиация ограничила работу московского аэропорта Внуково

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства.
Он уточнил, что временная приостановка работы авиагавани необходима для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось о введении ограничений на полеты в двух других аэропортах Московского авиаузла — Домодедово и Жуковском. Однако вскоре обе воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.