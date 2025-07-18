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Росавиация ограничила работу московского аэропорта Внуково

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты.

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства.

Он уточнил, что временная приостановка работы авиагавани необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось о введении ограничений на полеты в двух других аэропортах Московского авиаузла — Домодедово и Жуковском. Однако вскоре обе воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.