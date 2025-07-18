Мировая рекордсменка в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицирована из-за допинга

Российский теннисист Даниил Медведев в феврале прокомментировал трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за допинг. Он выразил надежду на то, что теперь спортсмены смогут «договариваться» со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о сроках наказания, приводя в пример случай Синнера, и задался вопросом, создан ли таким образом прецедент.