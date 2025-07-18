Мировая рекордсменка в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицирована из-за допинга

Кенийская бегунья на длинные дистанции, рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич временно отстранена от соревнований в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ESPN.
Положительный результат допинг-теста был получен в марте текущего года. В пробе спортсменки обнаружен гидрохлоротиазид — запрещенный диуретик и маскирующий агент. На период проведения расследования Чепнгетич дисквалифицирована.
30-летняя Рут Чепнгетич известна установлением мирового рекорда в марафоне. В 2024 году она стала первой женщиной, пробежавшей Чикагский марафон быстрее 2 часов 10 минут, показав результат 2 часа 9 минут 57 секунд. Кроме того, в 2019 году кенийская спортсменка завоевала титул чемпионки мира, говорится в сообщении.
WADA 26 сентября заявила, что намерено добиваться дисквалификации лидера мирового рейтинга ATP, итальянского теннисиста Янника Синнера, за нарушение антидопинговых правил. Была направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе, которое оправдало Синнера по обвинению в нарушении антидопинговых правил.
Российский теннисист Даниил Медведев в феврале прокомментировал трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за допинг. Он выразил надежду на то, что теперь спортсмены смогут «договариваться» со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о сроках наказания, приводя в пример случай Синнера, и задался вопросом, создан ли таким образом прецедент.