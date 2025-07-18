Российским туристам стали доступны безвизовые поездки еще в одну страну

Между Россией и Обманом 18 июля вступило в силу соглашение об отмене визового режима. Оно распространяется на обладателей общегражданских заграничных паспортов.
Теперь граждане РФ могут въезжать в страну Ближнего Востока без предварительного оформления визы на срок до 30 дней.
Однако если россияне планируют оставаться в Омане на срок больше одного месяца, то необходимо получать визу. Также она нужна, если целью поездки в Оман является работа или учеба.
Отметим, что соглашение о безвизовом режиме было подписано 22 апреля в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. По словам министра экономического развития России Максима Орешникова, безвиз даст новый толчок в развитии туризма между двумя государствами. Более того, столица Омана — Маскат — в последние годы становится важным авиационным хабом, откуда россияне могут улететь с пересадкой в другие страны мира.
Ранее была названа дата возобновления прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией.