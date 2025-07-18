Российским туристам стали доступны безвизовые поездки еще в одну страну

Отметим, что соглашение о безвизовом режиме было подписано 22 апреля в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. По словам министра экономического развития России Максима Орешникова, безвиз даст новый толчок в развитии туризма между двумя государствами. Более того, столица Омана — Маскат — в последние годы становится важным авиационным хабом, откуда россияне могут улететь с пересадкой в другие страны мира.