Россиян предупредили о росте штрафов за некоторые нарушения ПДД с 18 июля

С 18 июля в России штрафы за невыполнение требования остановиться по требованию сотрудника ДПС вырастут с 500−800 рублей до 7−10 тысяч рублей. Эксперт Пётр Шкуматов пояснил агентству РИА Новости, что это решение направлено на борьбу с водителями в нетрезвом состоянии, которые ранее предпочитали не останавливаться, чтобы избежать более серьёзного наказания.