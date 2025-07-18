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Россиян предупредили о росте штрафов за некоторые нарушения ПДД с 18 июля

С 18 июля в России штрафы за невыполнение требования остановиться по требованию сотрудника ДПС вырастут с 500−800 рублей до 7−10 тысяч рублей.

С 18 июля в России штрафы за невыполнение требования остановиться по требованию сотрудника ДПС вырастут с 500−800 рублей до 7−10 тысяч рублей. Эксперт Пётр Шкуматов пояснил агентству РИА Новости, что это решение направлено на борьбу с водителями в нетрезвом состоянии, которые ранее предпочитали не останавливаться, чтобы избежать более серьёзного наказания.

Основная причина ужесточения наказания — частые случаи, когда пьяные водители, понимая риск лишения прав и крупного штрафа в 45 тысяч рублей, выбирали попытку скрыться, зная, что за это грозил минимальный штраф. Это приводило к опасным погоням и авариям. Новые меры призваны устранить эту лазейку и повысить безопасность на дорогах.

Реформа КоАП РФ, действующая с января, уже увеличила большинство штрафов и сократила скидку на их оплату до 25%. Повышение штрафа за неостановку стало логичным продолжением этих изменений.

Эксперт отметил, что для законопослушных водителей нововведение останется незаметным, но поможет снизить количество опасных ситуаций. Однако есть и спорные моменты — отсутствие чётких инструкций о том, как именно инспектор должен подавать сигнал об остановке, что может привести к недопониманию и необоснованным штрафам.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появится раздел «Россия — страна возможностей».