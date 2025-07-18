Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 июля 2025

Погода в Иркутске 18 июля 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +28…+30 градусов, температура ночью +14…+16. Ветер переменный 2−7 м/с.
Погода в Иркутске 18 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с, днем порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +26…+31 градуса, если будет облачно, то до +17…+22. Ночью похолодает до +12…+17, местами до +3…+8. Вот что обещает погода в Иркутске 18 июля 2025.