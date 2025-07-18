«Абсолютно ошеломлена»: Жена Макрона в отчаянии из-за суда по поводу её пола

Брижит Макрон впала в отчаяние после суда, который оправдал двух журналисток, ранее обвинявшихся в клевете из-за высказываний о том, что супруга французского президента является сменившим пол* биологическим мужчиной.
«Источники сообщили, что г-жа Макрон “абсолютно ошеломлена” решением апелляционного суда Парижа, вынесенным на прошлой неделе. Это решение оправдало двух ее самых ярых критиков», — пишет издание Daily Mail.
При этом обозреватель издания Питер Аллен отмечает, что после решения суда на Брижит Макрон обрушилась новая волна буллинга со стороны интернет-троллей.
Напомним, причиной скандала вокруг Брижит Макрон стало расследование независимых журналистов Наташи Рей и Ксавье Пуссара, заявивших: настоящая Брижит якобы погибла в детстве по недосмотру родителей. Ее место со временем занял брат — Жан-Мишель Тронье, который затем сменил пол.*
Первая леди обратилась в суд по поводу клеветы, но апелляционный суд Парижа оправдал французскую журналистку Наташу Рей и блогершу Амандин Рой в деле против Брижит Макрон. Подробности здесь на KP.RU.
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