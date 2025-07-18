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Пассажиры турецкой авиакомпании из-за ограничений во Внуково улетели в Петербург

Летевшие из турецких городов Антальи и Бодрума самолеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines вместо московского Внуково приземлились в петербургском Пулково.

Летевшие из турецких городов Антальи и Бодрума самолеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines вместо московского Внуково приземлились в петербургском Пулково. Причина — ограничения, которые действуют в столичном аэропорту.

Согласно данным с сайта аэропорта Внуково, в Пулково перенаправили рейсы турецкого авиаперевозчика ТК 3038 из Антальи и ТК 3126 из Бодрума.

Также из-за ограничений во Внуково задерживается прибытие еще нескольких рейсов — из Петербурга, Антальи, Нукуса и Даламана. Кроме того, задерживается вылет рейсов в Анталью, Стамбул, Бодрум и Даламан.

Ранее Росавиация предупредила о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Внуково. Об их снятии информация пока не поступала.