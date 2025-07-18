Стало известно состояние туристки на которую напал медведь на Камчатке

Медведь растерзал туристку на Камчатке: пострадавшая в реанимации.
Женщина из Саратова, пострадавшая от нападения медведя на Камчатке, находится в реанимации. У нее множественные рваные раны и перелом, состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
«У женщины множественные обширные укушенные рваные раны, перелом. В настоящий момент она прооперирована, находится в реанимации. Ее оперативно доставили в Елизовскую районную больницу с района Мутновского вулкана», — заявил Мельников изданию «Кам 24».
Инцидент произошел ночью в районе Мутновской сопки, когда туристка спала в палаточном лагере. 43-летняя жительница Саратова приехала на Камчатку в составе незарегистрированной тургруппы. После нападения ей оказали первую помощь и доставили в больницу. Инспекторы охотнадзора отлавливают медведя. Турфирма, организовавшая поход, попадет под проверку.