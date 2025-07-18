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В Подмосковье ПВО сбила второй украинский дрон на подлёте к Москве

В Подмосковье системы противовоздушной обороны сбили второй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. SHOT отмечает, что взрывы были слышны в Истринской области и в районе Звенигорода.

Источник: Life.ru

Звуки взрыва в Подмосковье. Видео © SHOT.

По словам местных жителей, в небе было слышно жужжание мотора и громкие взрывы. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствует. Очевидцы уточнили, что от громкого звука «звенели стёкла в рамах».

В московском аэропорту Внуково введён план «Ковёр» из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Задерживаются вылеты и прилёты десятков рейсов, включая рейсы в Самарканд, Ереван, Баку, Астану, Уфу, Анталью, Стамбул и другие города.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы. Не менее трёх взрывов прогремело в Домодедово. Также были видны вспышки в небе.

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