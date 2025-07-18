В Подмосковье ПВО сбила второй украинский дрон на подлёте к Москве

Звуки взрыва в Подмосковье. Видео © SHOT.
По словам местных жителей, в небе было слышно жужжание мотора и громкие взрывы. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствует. Очевидцы уточнили, что от громкого звука «звенели стёкла в рамах».
Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы. Не менее трёх взрывов прогремело в Домодедово. Также были видны вспышки в небе.
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