Украинского курьера мобилизовали, когда он доставлял круассаны

По утверждению пленного, сотрудники военкомата заверили его, что по состоянию здоровья он не подлежит мобилизации, пообещав обновить данные в базе. Мужчина страдает нарушением кровообращения в нижних конечностях и ранее перенёс операцию на желудке. Несмотря на это, его включили в списки и отправили на военную службу.