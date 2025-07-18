Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинского курьера мобилизовали, когда он доставлял круассаны

Украинский военнопленный Пётр Климишевский из Львова рассказал, что его мобилизовали во время доставки круассанов. Французские булочки до адресата так и не доехали, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Климишевский рассказал, что микроавтобус ТЦК подъехал к нему на улице, после чего его ударили дверцей и насильно затащили внутрь вместе с сумкой, в которой находились мучные изделия.

По утверждению пленного, сотрудники военкомата заверили его, что по состоянию здоровья он не подлежит мобилизации, пообещав обновить данные в базе. Мужчина страдает нарушением кровообращения в нижних конечностях и ранее перенёс операцию на желудке. Несмотря на это, его включили в списки и отправили на военную службу.

А ранее председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сотрудники ТЦК на Украине вскоре начнут задерживать на улицах пожилых граждан и направлять их на военную службу. Так он прокомментировал новый законопроект, позволяющий вступать в ряды Вооружённых сил Украины гражданам старше 60 лет.