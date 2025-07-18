Украинского курьера мобилизовали, когда он доставлял круассаны

Климишевский рассказал, что микроавтобус ТЦК подъехал к нему на улице, после чего его ударили дверцей и насильно затащили внутрь вместе с сумкой, в которой находились мучные изделия.
По утверждению пленного, сотрудники военкомата заверили его, что по состоянию здоровья он не подлежит мобилизации, пообещав обновить данные в базе. Мужчина страдает нарушением кровообращения в нижних конечностях и ранее перенёс операцию на желудке. Несмотря на это, его включили в списки и отправили на военную службу.
А ранее председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сотрудники ТЦК на Украине вскоре начнут задерживать на улицах пожилых граждан и направлять их на военную службу. Так он прокомментировал новый законопроект, позволяющий вступать в ряды Вооружённых сил Украины гражданам старше 60 лет.