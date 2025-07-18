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Очередь у Крымского моста собрала более 1200 автомобилей

Очередь из 1235 автомобилей скопилась у Крымского моста из-за приостановки движения.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июля движение по Крымскому мосту было временно недоступно. К 02:00 18 июля у объекта образовалась очередь из 1235 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале с оперативной информацией по обстановке на мосту.

Уточняется, что движение возобновили к 01:43 по Москве. Более 1200 водителей ждали открытия Крымского моста.

«В очереди со стороны Тамани находится 870 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 365 транспортных средств. Ожидание более часа», — указано в сообщении.

Временные ограничения ввели также в аэропорту Внуково. Подмосковная воздушная гавань не осуществляет прием и выпуск авиарейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

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